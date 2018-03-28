За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AMC объявил дату выхода третьего сезона сериала «Люди». Научно-фантастическая драма, разрабатываемая в сотрудничестве с британским телеканалом Channel 4, вернётся на телеэкраны 5 июня.

События английского ремейка шведского проекта «Настоящие люди» происходят в параллельной вселенной, где повседневная жизнь немыслима без высокотехнологичных гаджетов. Обычная семья из Великобритании приобретает синта — робота-прислугу для работы по дому, не догадываясь, к чему это приведёт. Мир становится куда более опасным, когда тонкая грань между людьми и обретшими сознание машинами стирается.

В восьмисерийном третьем сезоне снимаются Эмили Беррингтон, Джемма Чан, Колин Морган, Иванно Джеремайя, Том Гудман-Хилл, Кэтрин Паркинсон, Рут Брэдли, Марк Боннар и другие.

Сценарий написали Сэм Винсент и Джонатан Брэкли. Они же числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с Дереком Уэксом и Эммой Кингсман-Ллойд. Производственный процесс курирует Kudos.