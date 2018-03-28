 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Искусство меча Online: Алисизация» — авторский состав Новости игр — лучшее за неделю Рецензия и отзывы на игру Warhammer: Vermintide 2 Shadow of the Tomb Raider — тизер Рецензия и отзывы на игру Q.U.B.E. 2
9
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

AMC объявил дату выхода третьего сезона сериала «Люди»

Кабельный канал AMC объявил дату выхода третьего сезона сериала «Люди». Научно-фантастическая драма, разрабатываемая в сотрудничестве с британским телеканалом Channel 4, вернётся на телеэкраны 5 июня.

События английского ремейка шведского проекта «Настоящие люди» происходят в параллельной вселенной, где повседневная жизнь немыслима без высокотехнологичных гаджетов. Обычная семья из Великобритании приобретает синта — робота-прислугу для работы по дому, не догадываясь, к чему это приведёт. Мир становится куда более опасным, когда тонкая грань между людьми и обретшими сознание машинами стирается.

В восьмисерийном третьем сезоне снимаются Эмили Беррингтон, Джемма Чан, Колин Морган, Иванно Джеремайя, Том Гудман-Хилл, Кэтрин Паркинсон, Рут Брэдли, Марк Боннар и другие.

Сценарий написали Сэм Винсент и Джонатан Брэкли. Они же числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с Дереком Уэксом и Эммой Кингсман-Ллойд. Производственный процесс курирует Kudos.

9 Обсудить
Темы
 
Люди
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Объявлены названия эпизодов и актёрский состав четвёртого сезона «Чёрного зеркала»
 
Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон сыграют в мини-сериале «Чернобыль» от HBO
 
Новые сериалы 24–30 октября

Тоже интересно

 
Кино Джеймс Кэмерон подтвердил, что «Аватар 2» не выйдет в 2018 году
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Джон Уик 2»
 
КиноИгры Рецензия и отзывы на фильм «Кредо убийцы»
 
Народ требует отмены сериала про рабство от создателей «Игры престолов»
 
Игры Обзор Nintendo Switch
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Салют-7»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика