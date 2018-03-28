 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Искусство меча Online: Алисизация» — авторский состав КГ играет: Final Fantasy XV Новости ретро-игр — лучшее за неделю Рецензия и отзывы на игру Q.U.B.E. 2 «Укрась прощальное утро цветами обещания» — дублированный трейлер
6
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Hulu отказался от сериала «Локки и ключ»

Проклятие пилотного эпизода нависло над мистическим триллером «Локки и ключ». Экранизация одноимённого графического романа Джо Хилла и Габриэля Родригеса от IDW переживает очередной отказ — как в своё время после отснятого пилота от проекта отказался канал FOX, так нынче поступил потоковый сервис Hulu. Причины отказа неясны, официальных комментариев не последовало. Продюсеры будут искать потенциальному сериалу, у которого в активе уже имеются сценарии для семи эпизодов, новый дом.

В центре таинственной мрачной истории — овдовевшая Нина Локк с детьми, после гибели главы семьи перебравшиеся в фамильное поместье Дом Ключей в городке Лавкрафт. Семья надеется начать жизнь заново, оставив в прошлом недавние трагические происшествия. Но старинный особняк скрывает в своих стенах магические ключи и чудовище, которое за ними охотится.

В пилотном эпизоде снялись Фрэнсис О’Коннор, Меган Чарпентье, Джексон Роберт Скотт, Нэйт Кордри, Джек Малхерн и Дэнни Гловер.

Хилл сам занимается адаптацией литературного первоисточника; он же выступает исполнительным продюсером наряду с режиссёром пилота Андресом Мускетти («Оно»), Барбарой Мускетти и шоураннером проекта Карлтоном Кьюзом («Штамм»). Производством руководит студия IDW Entertainment.

6 Обсудить
Темы
 
Локки и ключ
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Дети из фильма «Оно» сыграют в пилоте триллера «Локки и Ключ»
 
Кино Под замком
 
Скотт Дерриксон снимет пилот экранизации комикса «Локки и ключ» от Hulu

Тоже интересно

 
Кино Док Браун и «Назад в будущее 4»
 
Аниме ЕВА-160: Прямая трансляция
 
Кино Кто был тайным режиссёром «Мумии»?
 
Трейлер: «Тридцать три несчастья» с Нилом Патриком Харрисом
 
Кино «Чёрная Пантера» — трейлер и постер
 
Кино Фильм Бена Аффлека «Бэтмен» может выйти уже в 2018 году
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика