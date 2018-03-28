Hulu отказался от сериала «Локки и ключ»

Проклятие пилотного эпизода нависло над мистическим триллером «Локки и ключ». Экранизация одноимённого графического романа Джо Хилла и Габриэля Родригеса от IDW переживает очередной отказ — как в своё время после отснятого пилота от проекта отказался канал FOX, так нынче поступил потоковый сервис Hulu. Причины отказа неясны, официальных комментариев не последовало. Продюсеры будут искать потенциальному сериалу, у которого в активе уже имеются сценарии для семи эпизодов, новый дом.

В центре таинственной мрачной истории — овдовевшая Нина Локк с детьми, после гибели главы семьи перебравшиеся в фамильное поместье Дом Ключей в городке Лавкрафт. Семья надеется начать жизнь заново, оставив в прошлом недавние трагические происшествия. Но старинный особняк скрывает в своих стенах магические ключи и чудовище, которое за ними охотится.

В пилотном эпизоде снялись Фрэнсис О’Коннор, Меган Чарпентье, Джексон Роберт Скотт, Нэйт Кордри, Джек Малхерн и Дэнни Гловер.

Хилл сам занимается адаптацией литературного первоисточника; он же выступает исполнительным продюсером наряду с режиссёром пилота Андресом Мускетти («Оно»), Барбарой Мускетти и шоураннером проекта Карлтоном Кьюзом («Штамм»). Производством руководит студия IDW Entertainment.