За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Cinemax официально продлил сериал «Ответный удар» на седьмой сезон. Работа над проектом ведётся в тесном сотрудничестве с британским каналом Sky One.

Многосерийный боевик, для которого шестой сезон послужил своеобразной сюжетной перезагрузкой, повествует о команде профессионалов из элитного контртеррористического отдела, которые без устали мотаются по всему миру, устраняя потенциальные угрозы международной безопасности.

Предполагается, что в седьмом сезоне «Ответного удара» к своим ролям вернутся Алин Сумарвата, Дэниел Макферсон, Роксанна Макки и Уоррен Браун. К слову, исполнители главных ролей в предыдущих сезонах Салливан Степлтон и Филип Уинчестер успели погостить в паре эпизодов шестого сезона.

Шоураннером и главным сценаристом проекта остаётся Джек Лотиан; он же числится исполнительным продюсером наряду с вернувшимися в проект Энди Харрисом, Шэрон Хьюфф и режиссёром Майклом Дж. Бассеттом.