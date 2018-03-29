 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Виртуальный Энди Серкис и другие презентации Unreal Engine Новости ретро-игр — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю Рецензия и отзывы на игру Warhammer: Vermintide 2 Дрю Карпишин опять ушёл от BioWare, работает со старыми товарищами над игрой по франчайзу от 20th Century Fox
27
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Мир Дикого Запада» — трейлер второго сезона

Кабельный канал HBO опубликовал полноценный трейлер второго сезона «Мира Дикого Запада», обещающий жестокое противостояние мира людей и мира обретших сознание роботов. Сериал возвращается на экраны 22 апреля.

Технотриллер по одноимённой кинокартине Майкла Крайтона рассказывает о парке развлечений будущего, населённом андроидами, которые почти неотличимы от живых людей. Однажды в системе происходит сбой — и высокотехнологичный аттракцион для воплощения фантазий богачей превращается в арену битвы людей с роботами.

В первом сезоне снялись Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Джеймс Марсден, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Джимми Симпсон, Родриго Санторо, Бен Барнс, Люк Хемсворт, Клифтон Коллинз-младший и другие. Во втором сезоне в основной состав влились Джонатан Такер, Нил Джексон, Катя Херберс и Густаф Скарсгард.

Авторами и исполнительными продюсерами проекта выступают Джонатан Нолан, Лиза Джой и Дж. Дж. Абрамс.

27 Обсудить
Темы
 
Видео Мир Дикого Запада
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия и отзывы на сериал «Мир Дикого Запада»
 
Николь Кэссел срежиссирует пилотный эпизод «Хранителей»
 
«Мир Дикого Запада» — трейлер десятой серии

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-241: Задушить в себе ОЯШа
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Бегущий по лезвию 2049»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 183: Оптимус носит Prada
 
Кино Трейлер фильма «Ужастики»
 
Кино «Мстители: Война бесконечности» — минутный телеролик
 
Кино «Звёздные войны: Последние джедаи» — обзор от Ильи Кролика
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика