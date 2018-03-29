«Мир Дикого Запада» — трейлер второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO опубликовал полноценный трейлер второго сезона «Мира Дикого Запада», обещающий жестокое противостояние мира людей и мира обретших сознание роботов. Сериал возвращается на экраны 22 апреля.

Технотриллер по одноимённой кинокартине Майкла Крайтона рассказывает о парке развлечений будущего, населённом андроидами, которые почти неотличимы от живых людей. Однажды в системе происходит сбой — и высокотехнологичный аттракцион для воплощения фантазий богачей превращается в арену битвы людей с роботами.

В первом сезоне снялись Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Джеймс Марсден, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Джимми Симпсон, Родриго Санторо, Бен Барнс, Люк Хемсворт, Клифтон Коллинз-младший и другие. Во втором сезоне в основной состав влились Джонатан Такер, Нил Джексон, Катя Херберс и Густаф Скарсгард.

Авторами и исполнительными продюсерами проекта выступают Джонатан Нолан, Лиза Джой и Дж. Дж. Абрамс.