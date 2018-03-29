Netflix одобрил создание сериала по мотивам романа Фрэнка Миллера

Потоковый сервис Netflix попытается показать себя на поле артуровских легенд с неожиданной стороны. Главной героиней нового сериала станет Владычица Озера.

В основе лежит подростковый иллюстрированный роман Cursed за авторством небезызвестного Фрэнка Миллера и сценариста-продюсера Тома Уилера. Похоже, в истории сериалопроизводства ещё не было такого прецедента, чтобы один творческий дуэт одновременно дописывал книгу и адаптировал её для малых экранов. Кстати, Миллер и Уилер считают, что это позволит им лучше раскрыть персонажей.

Главная героиня — девушка с мистическими силами по имени Нимуэ, которая обречена стать Владычицей Озера. После смерти матери она встречает наёмника Артура; вместе они намерены найти Мерлина и всучить ему древний меч. За время квеста Нимуэ становится символом безудержной смелости и сопротивления силам ужасающих Красных Паладинов и их повелителя — Короля Утера.

Netflix сразу дал добро на производство 10 эпизодов.

Остаётся понять, а ждёт ли нас сверхстилизованная под первоисточник картинка, как в случае с «300 спартанцами» и «Городом грехов». Было бы неплохо.