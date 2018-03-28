«Спецагент Арчер» — трейлер девятого сезона

Кабельный канал FXX выкатил трейлер девятого сезона «Спецагента Арчера» — продолжение мультсериала с подзаголовком Danger Island стартует 25 апреля.

На этот раз комедийный шпионский боевик представит главного героя Стерлинга Арчера (Х. Джон Бенжамин) в образе вечно пьяного пилота гидроплана, очутившегося на островке Митимоту в Южно-Тихоокеанском регионе. На дворе 1939 год, и пока весь мир обеспокоен приближением Второй мировой войны, Арчера заботит лишь то, кто сегодня заплатит за его выпивку. Попав на пару со своим верным вторым пилотом Пэм в опасные и неизведанные земли, Арчер столкнётся с зыбучими песками, каннибалами, пугающе умными обезьянами, отравленными дротиками и пиратами.