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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Sony Pictures TV готовит сериал об африканских амазонках

Продюсерская компания Sony Pictures Television запускает в разработку пока что безымянный сериал о женщинах-воительницах, вдохновлённый успешно реализованными образами крутых телохранительниц из недавнего триумфатора кинопроката «Чёрной Пантеры».

Прототипами центральных персонажей станут так называемые Дагомейские амазонки — женское военное формирование в африканском королевстве Дагомея, просуществовавшее с XVII по XIX век. Амазонки были частью регулярной армии, в основном всё-таки выполняя функцию телохранителей короля. Именно они в своё время вдохновили авторов Marvel на создание вымышленного женского спецотряда Дора Миладже — команды телохранительниц Т’Чаллы, короля Ваканды.

Творческую команду ещё только предстоит сформировать. В производственном процессе наряду с Sony Pictures Television поучаствует крупная африканская студия-телевещатель Ebony Life.

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