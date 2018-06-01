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AMC обнародовал дату выхода четвёртого сезона сериала «Лучше звоните Солу»

Кабельный канал AMC огласил дату выхода четвёртого сезона сериала «Лучше звоните Солу». Спин-офф криминальной драмы «Во все тяжкие» вернётся на экраны с десятью свежими эпизодами под конец лета — 6 августа.

События разворачиваются за несколько лет до происходящего в оригинальном сериале и повествуют о постепенном превращении неудачливого мелкого адвоката Джимми Макгилла в матёрого Сола Гудмана. Ведущую партию исполняет Боб Оденкёрк.

В сериале также снимаются Джонатан Бэнкс, Ри Сихорн, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо, Марк Марголис и Джанкарло Эспозито.

Исполнительными продюсерами проекта по-прежнему числятся его создатели Винс Гиллиган и Питер Гулд, а также Марк Джонсон, Мелисса Бернштейн, Томас Шнауз и Дженнифер Хатчинсон. Производственный процесс возглавляют Sony Pictures Television и AMC Studios.

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Лучше звоните Солу
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