За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал USA Network объявил дату выхода второго сезона сериала «Грешница». Детективная антология вернётся на экраны 1 августа. Первые кадры из новой истории можно увидеть в полуминутном промо-ролике.

В восьмисерийном продолжении детектив Гарри Эмброуз (Билл Пуллман) вернётся на малую родину — в провинциальный городок вблизи Нью-Йорка, чтобы расследовать необычное и шокирующее преступление: одиннадцатилетний мальчик без каких-либо видимых причин убил своих родителей.

Помимо Пуллмана во втором сезоне снимаются Кэрри Кун, Натали Пол, Ханна Гросс, Элиша Хениг и другие.

Сценарист первого сезона Дерек Саймондс числится шоураннером продолжения и исполнительным продюсером проекта наряду с Джессикой Бил, Мишель Пёрпл, Чарли Гоголаком и Брэдом Уинтерсом. Снявший три первые серии первого сезона Антонио Кампос режиссирует два первых эпизода второго сезона, а также выступает их исполнительным продюсером. Производство на контроле у Universal Cable Productions.