NBC и Blumhouse TV работают над многосерийным ужастиком «Тупик»

Телеканал NBC в сотрудничестве с компанией Blumhouse Television запускают в разработку хоррор-драму «Тупик». Предполагается, что сериал станет частью многосерийного франчайза под названием Blumhouse Presents.

О сюжете пока известно лишь в самых общих чертах. В центре ужастика три семьи, живущие по соседству в конце одной из улиц тихого предместья. В какой-то момент все они оказываются в центре неких ужасающих происшествий и понимают, что в их спокойную, практически идеальную жизнь вторглось нечто кошмарное.

Сценарием займётся Брайан Сив («Волчонок», «Крик»); он же числится исполнительным продюсером проекта наряду с режиссёром пилотного эпизода Ларисой Кондрацки («Остановись и гори», «Американцы»), а также Крисом Миллсом и Заком Танном.