Студия Stolen Picture Саймона Пегга и Ника Фроста разрабатывает два новых сериала

В прошлом году друзья и коллеги Саймон Пегг и Ник Фрост (кинотрилогия «Кровь и мороженое») основали компанию Stolen Picture по производству фильмов и сериалов. В январе стало известно о первом многосерийном проекте «Искатели истины», который выйдет из-под её крыла. Но помимо ужастика о троице, изучающей паранормальные явления, студия работает над двумя другими сериалами.

В рамках инициативы под названием Rights Incubator к работе над проектами привлекаются молодые и талантливые сценаристы, которые только начинают свой профессиональный творческий путь. Именно им доверили трудиться над свежими многосерийными постановками «Мы никогда не спим» (We Never Sleep) и «Химия» (Chemistry).

В комедийном детективном триллере «Мы никогда не спим» речь пойдёт о запугивании, поисках правосудия, морали, душевном здравии и жизни в провинциальной Англии эпохи пост-брексита. «Химия» — остросюжетный экшен на стыке жанров, пытающийся ответить на вопрос, что такое быть человеком. Дабы выжить, главные герои истории спасаются бегством от некой смертельной опасности.