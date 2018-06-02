Телеовощи. Выпуск 231: Поясники и поясницы

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:15 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:01:20 —
|Новости
|00:17:07 —
|Отвечаем на вопросы
|00:24:18 —
|«Грёза» — 1x01 (премьера)
|00:36:42 —
|«Робоцып» — 9x12
|00:41:10 —
|«В безопасности» — 1x02
|00:44:59 —
|«Пространство» — 3x08
|01:00:38 —
|«Миллиарды» — 3x10
|01:05:36 —
|«Мошенники» — 2x08
|01:13:19 —
|«Мир Дикого запада» — 2x06
|01:24:26 —
|«Патрик Мелроуз» — 1x03
|01:33:30 —
|«Легион» — 2x08—09
|01:39:34 —
|«Кризис на Земле-X» (впечатления Юрия и Льва)
|01:52:13 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 3x19 (впечатления Льва)
|01:58:07 —
|«Вероника Марс» — 2x01 (впечатления Михаила)
|02:03:33 —
|«Звёздный путь» — 1x25 (впечатления Юрия)
|02:11:22 —
|Благодарим наших спонсоров
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