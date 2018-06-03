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Новые сериалы 4–10 июня

Летний телесезон откроют четыре многосерийные премьеры. Кабельный канал AMC презентует драмеди «Диетлэнд», видеосервис YouTube Red представит фантастический триллер «Импульс», на канале Audience Network состоится премьера триллера «Кондор», а Freeform покажет первый эпизод марвеловской супергеройской мелодрамы «Плащ и Кинжал».

Понедельник, 4 июня

 
Премьера+
AMC
Диетлэнд Dietland

драма, комедия

В ролях Джой Нэш, Джулианна Маргулис, Робин Вайгерт, Адам Ротенберг, Тамара Тюни, Роуэна Кинг

Создатель Марти Ноксон

Десятисерийня экранизация вышедшего в 2015 году одноимённого романа Сараи Уокерс повествует о закулисье индустрии красоты, исследуя тотальную одержимость современного общества похудением и бьюти-трендами.

Среда, 6 июня

 
Премьера+
AT&T Audience Network
Кондор Condor

драма, триллер

В ролях Макс Айронс, Брендан Фрейзер, Уильям Хёрт, Боб Балабан, Мира Сорвино, Лим Лубани

Создатель Тодд Кацберг, Кен Робинсон, Джейсон Смилович

Сериал, основанный на шпионском триллере Сидни Поллака «Три дня Кондора» 1975 года с Робертом Редфордом повествует о молодом идеалисте Джо Тёрнере, поступившем на тайную службу в ЦРУ, где занимается сбором и анализом информации. Однако после кровавой расправы над сотрудниками его отдела Тёрнеру приходится оставить бумажную работу и вступить в смертельную битву с крайне опасным врагом. Чтобы выжить, протагонисту предстоит совершить вещи, на которые он никогда не считал себя способным, лишний раз доказывая, что настоящий характер человека раскрывается только в экстремальных ситуациях.

Видео

 
Премьера+
YouTube Red
Импульс Impulse

триллер, научная фантастика

В ролях Мэдди Хассон, Мисси Пайл, Сара Дежарден, Энука Окума, Крэйг Арнольд, Дэвид Джеймс Эллиотт

Создатель Стивен Гулд, Даг Лайман, Лорен Лефранк

Научно-фантастический триллер является вольной экранизацией третьего романа из книжной серии Стивена Гулда «Джампер». История повествует о приключениях шестнадцатилетней бунтарки Генри, которая однажды обнаруживает, что обладает даром телепортации.

Видео

Четверг, 7 июня

 
Премьера+
Freeform
Плащ и Кинжал Marvel's Cloak & Dagger

фантастика, драма, романтический

В ролях Андре Рот, Обри Джозеф, Карл Ландстедт, Глория Рюбен, Диджей Эвермор, Майлс Массенден

Создатель Джо Покаски

Подростки Тайрон Джонсон (Плащ) и Тэнди Боуэн (Кинжал) учатся управлять своими новоприобретёнными способностями и постепенно влюбляются друг в друга. Тайрон связан с миром Тёмной энергии, умеет телепортироваться, перемещать предметы и других людей, создавать поле тьмы и поглощать чужие жизненные силы. Тэнди способна силой мысли создавать кинжалы света, которые могут как убить человека, так и исцелить его. Пара помогала Капитану Америке и Тайным Мстителям в Гражданской войне, знакома с Доктором Стрэнджем, Человеком-пауком и Людьми Икс.

Видео

 
Конец сезона2
Bravo
Мошенники Imposters

комедия

В ролях Инбар Лави, Роб Хипс, Паркер Янг, Марианна Рендон, Стивен Бишоп, Меган Парк

Создатель Пол Адельштейн, Адам Брукс

Десятый эпизод See You Soon, Macaroon станет заключительным для второго сезона и сериала — на днях кабельный канал Bravo попрощался с проектом.

Видео

Суббота, 9 июня

 
Конец сезона1
ABC (US)
Переправа The Crossing

драма, научная фантастика

В ролях Бэйли Скодье, Грант Харви, Джей Карнс, Джон Д'Лео, Келли Миссал, Люк Родерик

Создатель Джей Битти, Дэн Дворкин

Одиннадцатая серия под названием These Are the Names завершит первый сезон и сериал — в мае телеканал ABC закрыл проект.

Видео

 
Конец сезона1
Sky Atlantic (UK), Showtime
Патрик Мелроуз Patrick Melrose

драма, комедия

В ролях Бенедикт Камбербэтч, Хьюго Уивинг, Дженнифер Джейсон Ли, Эллисон Уильямс, Анна Маделей, Индира Варма

Создатель Дэвид Николс

Драматический мини-сериал с Бенедиктом Камбербэтчем завершится пятым эпизодом под названием At Last.

Видео

Воскресенье, 10 июня

 
Сезон2
TNT
Когти Claws

драма, комедия, криминал

В ролях Ниси Нэш, Кэрри Престон, Гарольд Перрино, Джуди Рейес, Дженнифер Лион, Карруче Тран

Создатель Элиот Лоуренс

Сюжет рассказывает о нескольких работницах маникюрного салона в Южной Флориде, решивших потеснить представителей противоположного пола в традиционно мужском мире организованной преступности.

Видео

 
Сезон4
BBC One
Полдарк Poldark

драма

В ролях Эйдан Тёрнер, Элинор Томлинсон, Хейда Рид, Кайл Соллер, Руби Бенталл, Джек Фартинг

Создатель Дэбби Хорсфилд

Вернувшись в родной город с поля боя, британский офицер Росс Полдарк оказывается в бедственном положении. Он узнаёт, что его считали погибшим, и поэтому всё его состояние после смерти отца досталось корыстолюбивому дяде. Фамильные рудники попали в руки к местному беспринципному барону, а дом превратился в руины. Помимо всего этого Росс выясняет, что его невеста готовится к свадьбе с его кузеном.

Видео

 
Конец сезона3
Showtime
Миллиарды Billions

детектив, драма

В ролях Пол Джаматти, Дэмиэн Льюис, Мэгги Сифф, Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл

Создатель Брайан Коппельман, Дэвид Левин, Эндрю Соркин

Третий сезон драмы завершится двенадцатым эпизодом Elmsley Count. В апреле кабельный канал Showtime обеспечил сериалу четвёртый сезон.

Видео

 
Конец сезона1
Starz
Сладкая горечь Sweetbitter

драма

В ролях Элла Пернелл, Том Старридж, Кэйтлин Фицджеральд, Пол Спаркс, Эван Йоникит, Иден Эпштейн

Создатель Стефани Данлер

Первый сезон ресторанной драмы завершит шестой эпизод под заголовком It's Mine. Кабельный канал Starz пока не решил, что делать с сериалом дальше.

Видео

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