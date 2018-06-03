Новые сериалы 4–10 июня

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AT&T Audience Network

Сериал, основанный на шпионском триллере Сидни Поллака «Три дня Кондора» 1975 года с Робертом Редфордом повествует о молодом идеалисте Джо Тёрнере, поступившем на тайную службу в ЦРУ, где занимается сбором и анализом информации. Однако после кровавой расправы над сотрудниками его отдела Тёрнеру приходится оставить бумажную работу и вступить в смертельную битву с крайне опасным врагом. Чтобы выжить, протагонисту предстоит совершить вещи, на которые он никогда не считал себя способным, лишний раз доказывая, что настоящий характер человека раскрывается только в экстремальных ситуациях.