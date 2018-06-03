Новости сериалов — лучшее за неделю

Девятый сезон «Ходячих мертвецов» может стать последним для Эндрю Линкольна — по неподтверждённым данным, актёр сыграет лишь в шести эпизодах будущего сезона.

Paramount Network отказался от сериала «Смертельное влечение» — канал посчитал проект слишком рискованным.

FX продлил сериал «Легион» на третий сезон — проект Ноя Хоули вернётся на телеэкраны в следующем году.

AMC обнародовал дату выхода четвёртого сезона сериала «Лучше звоните Солу» — криминальная драма вернётся в эфир в августе.

Джон Фавро собирает команду для работы над сериалом по вселенной «Звёздных войн» — в творческий состав влились два талантливых художника-постановщика.

Канал Bravo закрыл «Мошенников» на втором сезоне — значительное падение рейтингов сделало своё чёрное дело.

Netflix ведёт переговоры о спасении проекта «Локки и ключ» — по слухам, стороны в шаге от заключения контракта.

Мартин Коув присоединился к актёрскому составу второго сезона «Кобры Кай» — бывший сэнсэй Джонни Лоуренса снова в игре.

Ума Турман записалась в сериал «Части сердца» от Netflix — она сыграет одну из ключевых ролей в мистической драме.