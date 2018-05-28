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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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Джон Фавро собирает команду для работы над сериалом по вселенной «Звёздных войн»

Невзирая на занятость в кинопостановке «Король-лев», шоураннер безымянного сериала Disney по вселенной «Звёздных войн» Джон Фавро уже приступил к формированию творческой команды проекта.

В качестве художников-постановщиков в производственный процесс влились Эндрю Л. Джонс («Книга джунглей») и ветеран франчайза Даг Чианг, работавший над фильмами «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов», «Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы» и «Изгой-один. Звёздные войны: Истории».

Уже известно, что события развернутся спустя семь лет после достопамятной битвы при Эндоре, во временном промежутке между «Возвращением джедая» и «Пробуждением Силы». Сериал расскажет о приключениях ещё не знакомых зрителям персонажей из далёкой-далёкой галактики.

Новинку будет транслировать потоковый сервис Disney, который запустят следующей осенью.

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