Мартин Коув присоединился к актёрскому составу второго сезона «Кобры Кай»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Две недели назад видеосервис YouTube Red гарантировал своему свежему оригинальному сериалу «Кобра Кай» — любимчику зрителей и критиков — 10-серийное продолжение. А на днях стало известно, что одну из постоянных ролей во втором сезоне сыграет Мартин Коув, появившийся в финальном эпизоде первого сезона.

В телевизионном сиквеле «Парня-каратиста» актёр вновь перевоплотится в персонажа из полнометражного фильма — жестокого и бескомпромиссного Джона Криза, бывшего сэнсэя Джонни Лоуренса.

Спустя 30 лет после памятного турнира поверженный, но не сломленный Лоуренс (Уильям Забка) заново открывает знаменитое додзё «Кобра Кай», возвращаясь на путь давнего противостояния с успешным и процветающим Дэниелом Ларуссо (Ральф Маччио), пытающимся достичь гармонии с собой и окружающим миром без поддержки почившего учителя мистера Мияги.

Шоураннеры, сценаристы и режиссёры Джош Хилд («Машина времени в джакузи»), Джон Харвитц («Гарольд и Кумар уходят в отрыв») и Хейден Шлоссберг («Американский пирог: Все в сборе») продолжат работать над сериалом. Производством заведуют Sony Pictures Television Studios и Overbrook Entertainment. Съёмки продолжения начнутся осенью, а на экраны проект вернётся в следующем году.