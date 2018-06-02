Paramount Network отказался от сериала «Смертельное влечение»

Сериал-антология «Смертельное влечение» — телеребут одноимённого кинохита 1988 года — дожил до статуса многострадального. Первоначально премьеру назначили на 7 марта, но руководство Paramount Network перенесло её из-за трагических событий в школе Паркленда во Флориде. Новой датой старта выбрали 10 июля, а намедни канал и вовсе отказался от проекта. И это при том что сценарий второго сезона практически готов.

Своё решение представители канала объясняют тем, что в сериале в сатирической и рискованной манере обыгрывается несколько довольно острых, злободневных тем, включая стрельбу в школе. В общем, руководство опасается быть неправильно понятым общественностью, посему почло за лучшее распрощаться с проектом.

Существует исчезающе малая вероятность того, что сериал смогут пристроить на другой канал или потоковый сервис. Если же нет, не исключено, что рано или поздно все 10 серий первого сезона появятся в свободном доступе в интернете.

Полнометражный оригинал повествует о юной Веронике и её парне Джейсоне, чьи поначалу безобидные намерения проучить школьных задир оборачиваются настоящей расправой над ними. События телеверсии происходят в современной школе, где обитает своя троица злобных Хизер — темнокожая лесбиянка, толстуха и трансгендер, с которыми предстоит разбираться Виктории Сойер и её бойфренду.

В сериале задействованы Джеймс Скалли, Грэйс Виктория Кокс, Мелани Филд, Брендан Скэннелл и Жасмин Мэтьюз. Шоураннером и исполнительным продюсером значится Джейсон Микаллеф («Как по маслу»).