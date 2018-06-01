Syfy экранизирует комикс об инопланетянине

Кабельный канал Syfy заказал съёмки пилотного эпизода многосерийной экранизации комикса Resident Alien от издательства Dark Horse Comics. Авторами первоисточника выступают Питер Хорган и Стив Паркхаус.
Чёрная комедия повествует об инопланетянине Гарри, чей космический корабль потерпел крушение на Земле. Осев в провинциальном городе штата Колорадо под личиной местного врача, главный герой приспосабливается к жизни на новой планете. Однако чем дольше он живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии, заключающейся в спасении человечества.
Сценарной адаптацией займётся Крис Шердиан («Гриффины»). Вдобавок он значится исполнительным продюсером проекта наряду с Майком Ричардсоном, Китом Голдбергом, Джастином Фолви и Дэррилом Фрэнком. Производственным процессом займутся Universal Cable Productions, Dark Horse Entertainment и Amblin TV.