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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Syfy экранизирует комикс об инопланетянине

Кабельный канал Syfy заказал съёмки пилотного эпизода многосерийной экранизации комикса Resident Alien от издательства Dark Horse Comics. Авторами первоисточника выступают Питер Хорган и Стив Паркхаус.

Чёрная комедия повествует об инопланетянине Гарри, чей космический корабль потерпел крушение на Земле. Осев в провинциальном городе штата Колорадо под личиной местного врача, главный герой приспосабливается к жизни на новой планете. Однако чем дольше он живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии, заключающейся в спасении человечества.

Сценарной адаптацией займётся Крис Шердиан («Гриффины»). Вдобавок он значится исполнительным продюсером проекта наряду с Майком Ричардсоном, Китом Голдбергом, Джастином Фолви и Дэррилом Фрэнком. Производственным процессом займутся Universal Cable Productions, Dark Horse Entertainment и Amblin TV.

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