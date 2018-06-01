Syfy экранизирует комикс об инопланетянине

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Syfy заказал съёмки пилотного эпизода многосерийной экранизации комикса Resident Alien от издательства Dark Horse Comics. Авторами первоисточника выступают Питер Хорган и Стив Паркхаус.

Чёрная комедия повествует об инопланетянине Гарри, чей космический корабль потерпел крушение на Земле. Осев в провинциальном городе штата Колорадо под личиной местного врача, главный герой приспосабливается к жизни на новой планете. Однако чем дольше он живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии, заключающейся в спасении человечества.

Сценарной адаптацией займётся Крис Шердиан («Гриффины»). Вдобавок он значится исполнительным продюсером проекта наряду с Майком Ричардсоном, Китом Голдбергом, Джастином Фолви и Дэррилом Фрэнком. Производственным процессом займутся Universal Cable Productions, Dark Horse Entertainment и Amblin TV.