Новые сериалы 11–17 июня

Многосерийная премьера на неделе всего одна — потоковый сервис CBS All Access представит на суд зрителей драму «Странный ангел» об учёном Джеке Парсонсе и оккультисте Алистере Кроули. А ещё на экраны среди прочих возвращаются ситком «Ранчо» от Netflix, фантастика «12 обезьян» от Syfy и детектив «Голиаф» от Amazon.
Вторник, 12 июня
драма, научная фантастика
В ролях Дэн Стивенс, Рэйчел Келлер, Обри Плаза, Джин Смарт, Эмбер Мидтандер, Билл Ирвин
Создатель Ной Хоули
Одиннадцатая серия Chapter 19 станет заключительной для второго сезона сюрреалистических приключений от Ноя Хоули. Совсем недавно кабельный канал FX продлил проект на третий сезон.
Среда, 13 июня
мультфильм, комедия
В ролях Х. Джон Бенжамин, Джуди Грир, Крис Парнелл, Аиша Тайлер, Джессика Уолтер, Адам Рид
Создатель Адам Рид, Мэтт Томпсон
Девятый сезон анимационной комедии завершится восьмым эпизодом под названием A Discovery. На десятый сезон мультсериал продлили ещё два года назад.
Четверг, 14 июня
драма
В ролях Руперт Френд, Джек Рейнор, Ки Чен, Питер Марк Кендалл, Майкл Гэстон, Дэн Донохью
Создатель Марк Хейман
Драма, основанная на романе Джорджа Пендла, поведает о жизни загадочного гения Джека Парсонса. Живший в 1940-х годах в Лос-Анджелесе, днём он был учёным-ракетостроителем, ночью — участником ритуальных оргий и последователем оккультиста Алистера Кроули.
комедия, семейный
В ролях Марлон Уайанс, Эссенс Аткинс, Нотлим Тейлор, Амир О'Нил, Бреша Уэбб, Диалло Риддл
Создатель Марлон Уайанс, Кристофер Мойнихэн
Частично основанный на событиях из жизни актёра Марлона Уайанса ситком повествует о любящем, но отказывающемся взрослеть отце двоих детей, от воспитания которых он не намерен отказываться, пусть с женой они и развелись. Впрочем, он и с супругой не готов расстаться, поэтому постоянно «забывает», что они больше не вместе. Что бы ни происходило в жизнях всех четверых, Марлон продолжает вести себя так, будто они до сих пор одна семья.
Пятница, 15 июня
драма
В ролях Билли Боб Торнтон, Наташа Ки, Эвер Кэррадайн, Уильям Хёрт, Ингер Тудор, Тринеша Мур-Пернелл
Создатель Дэвид Э. Келли
Сюжет повествует о влиятельном и знаменитом в прошлом юристе Билли Макбрайде, который после крупного проигрыша в суде крепко запил, в итоге потеряв и работу, и карьеру, и жену. Партнёр по юридической фирме выгнал Билли, оставив бывшего друга спиваться. Но однажды в руки Макбрайда попадает дело, направленное против экс-коллеги, и главный герой ухватывается за эту возможность, твёрдо решив вернуться в седло.
комедия
В ролях Эштон Кутчер, Дэнни Мастерсон, Сэм Эллиотт, Дебра Уингер, Уолтер Грант III, Грэйди Ли Ричмонд
Создатель Дон Рио, Джим Паттерсон
События разворачиваются на одном из ранчо в Колорадо. Главный герой в исполнении Эштона Кутчера возвращается домой после завершения своей карьеры полупрофессионального футболиста, чтобы вместе с родным братом вести семейный бизнес.
драма, научная фантастика
В ролях Аманда Шулл, Кирк Асеведо, Желько Иванек, Шеннон Лучио, Аарон Стэнфорд, Ной Бин
Создатель Трэвис Фикетт, Терри Маталас
Действие сериала происходит в постапокалиптическом будущем. В конце 1990-х некий вирус уничтожил практически всё население планеты, и теперь те, кому удалось выжить, прячутся под землёй. Джеймс Коул — уголовник, которому предстоит стать подопытным путешественником во времени, чтобы попасть в прошлое и попытаться предотвратить катастрофу.
комедия, драма
В ролях Люси Хейл, Брук Лайонс, Джиллиан Вигмэн, Джейсон Блэр, Эллиот Найт, Карлос Вега
Создатель Эрин Кардильо, Ричард Кит
Тринадцатый эпизод Then & Now станет финальным для первого сезона и сериала драмы. В начале мая телеканал The CW объявил о закрытии проекта.
Воскресенье, 17 июня
боевик, детектив, драма
В ролях Дженнифер Лопес, Рэй Лиотта, Дреа де Маттео, Винсент Лареска, Уоррен Коул, Дайо Окенайи
Создатель Эди Хасак
Главная героиня — Харли Маккорд, мать-одиночка и детектив, которой предстоит поучаствовать в операции под прикрытием, организованной отделом ФБР по борьбе с коррупцией.
драма
В ролях Доминик Уэст, Рут Уилсон, Мора Тирни, Джулия Голден Теллес, Джошуа Джексон, Даррен Голдштейн
Создатель Сара Трим, Хагай Леви
Ной — учитель, муж, отец четверых детей. Он проводит лето на острове — в семейном поместье своей жены. Во время отдыха на пляже знакомится с Эллисон — замужней официанткой, недавно потерявшей ребёнка и не находящей себе места от горя. Их неожиданная связь вызывает боль и наслаждение одновременно, и разорвать её они не в силах.