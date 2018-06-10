Новости сериалов — лучшее за неделю

HBO работает над пилотом приквела «Игры престолов» — события потенциального сериала развернутся в Век Героев.
Кахьюн Ким заменит Джиллиан Андерсон во втором сезоне «Американских богов» — именно ей досталась в наследство роль изменчивой богини Медиа.
Автор «Лунного света» снимет сериал про рабство для Amazon — еще одна история о той самой подземной железной дороге.
Джеймс Макэвой снимется в экранизации «Тёмных начал» — компанию ему составит Рут Уилсон.
Джосс Уидон продюсирует комедию о молодой сыщице — проект поселился на телеканале Freeform.
Канал FX гарантировал сериалу «Атланта» третий сезон — музыкальная драмеди Дональда Гловера вернётся в эфир в следующем году.
«Шучу» — тизер-трейлер с датой выхода — трагикомедия с Джимом Керри стартует в начале сентября.
Netflix оформил сериалу «13 причин почему» третий сезон — продолжение обойдётся без призрака Ханны.
Экранизация романа «Шантарам» досталась Apple — производством заведуют Anonymous Content и Paramount TV.
Netflix готовит третий сезон анимационного фэнтези Castlevania — официального подтверждения пока нет.