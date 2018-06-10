Новости сериалов — лучшее за неделю

HBO работает над пилотом приквела «Игры престолов» — события потенциального сериала развернутся в Век Героев.

Кахьюн Ким заменит Джиллиан Андерсон во втором сезоне «Американских богов» — именно ей досталась в наследство роль изменчивой богини Медиа.

Автор «Лунного света» снимет сериал про рабство для Amazon — еще одна история о той самой подземной железной дороге.

Джеймс Макэвой снимется в экранизации «Тёмных начал» — компанию ему составит Рут Уилсон.

Джосс Уидон продюсирует комедию о молодой сыщице — проект поселился на телеканале Freeform.

Канал FX гарантировал сериалу «Атланта» третий сезон — музыкальная драмеди Дональда Гловера вернётся в эфир в следующем году.

«Шучу» — тизер-трейлер с датой выхода — трагикомедия с Джимом Керри стартует в начале сентября.

Netflix оформил сериалу «13 причин почему» третий сезон — продолжение обойдётся без призрака Ханны.

Экранизация романа «Шантарам» досталась Apple — производством заведуют Anonymous Content и Paramount TV.