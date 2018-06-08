Экранизация романа «Шантарам» досталась Apple

Потоковый сервис техногиганта Apple отвоевал у конкурентов право называться домом для вдохновляющего сериала по роману-бестселлеру «Шантарам» за авторством Грегори Дэвида Робертса. В январе права на экранизацию получили продюсерские студии Anonymous Content («Настоящий детектив») и Paramount TV («13 причин почему»).

Основные события автобиографического произведения, увидевшего свет в 2003 году, разворачиваются в Индии 80-х годов прошлого века. Книга, переведённая на 39 языков и разошедшаяся по миру в количестве 6 миллионов экземпляров, повествует о вещах, близких каждому человеку: о любви, прощении, мужестве и искуплении. Главный герой — бывший вор и наркоман — сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей, где и начинается главное путешествие всей его жизни.

Оскаровский номинант Эрик Уоррен Сингер («Афера по-американски») занимается сценарной адаптацией и входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Дэвидом Мэнсоном («Озарк», «Карточный домик»), Николь Клеменс, Стивом Голином и Андреа Бэррон. С каналом трансляции пока не определились.