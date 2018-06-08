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«Шучу» — тизер-трейлер с датой выхода

Кабельный канал Showtime опубликовал тизер-трейлер десятисерийной трагикомедии «Шучу» с Джимом Керри в главной роли. Вдобавок сериал получил дату выхода — премьера состоится 9 сентября.

Джефф (Керри) — мультимиллионер и легенда детского телевидения под псевдонимом Мистер Пиклз, источник доброты и мудрости для двух поколений американцев, выросших на его передачах. Но когда в семейной жизни телевизионной иконы начинаются проблемы, все богатства сценического арсенала Джеффа не могут помочь ему с ними справиться.

Помимо Керри в проекте задействованы Кэтрин Кинер, Джуди Грир, Фрэнк Ланджелла и другие.

Сценарий написал шоуреннер проекта Дэйв Холстейн («Косяки»), а срежиссировал сериал оскароносный Мишель Гондри («Вечное сияние чистого разума»). Исполнительными продюсерами наряду с Керри, Гондри и Холстейном выступают Джейсон Бейтман, Джеймс Гаравенте, Раффи Адлан и Майкл Агилар.

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Видео Шучу
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