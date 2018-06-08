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Лиззи Каплан сыграет близняшек в драматическом триллере от Apple

В январе пока что безымянный потоковый сервис Apple одобрил съёмки десятисерийного триллера «Ты спишь?», одна из главных ролей в котором заведомо предназначалась Октавии Спенсер («Скрытые фигуры»). Вторую главную роль на днях получила Лиззи Каплан («Мастера секса»).

Остросюжетная драма по одноимённому роману Кэтлин Барбер осветит актуальную для США тему одержимости криминальными подкастами, основанными на реальных событиях, со всеми вытекающими последствиями. Каплан сыграет близняшек Лжози и Лэйни, а Спенсер — ведущую криминального подкаста, взявшуюся расследовать закрытое тринадцать лет назад дело об убийстве отца двух молодых сестёр.

Сценарий пишет автор идеи и шоураннер Нишель Трэмбл Спэллман («Правосудие», «Хорошая жена»). В исполнительных продюсерах числятся Риз Уизерспун, Октавия Спенсер, Нишель Трэмбл Спэллман, Питер Чернин, Дженно Топпинг и Кристен Кампо.

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Ты спишь?
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