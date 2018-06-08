Зендая сыграет наркоманку в драме HBO «Эйфория»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Актриса и певица Зендая («Величайший шоумен», «Человек-паук: Возвращение домой») возглавит актёрский состав пилотного эпизода драмы «Эйфория» (Euphoria) от кабельного канала HBO.

Это будет история о наркотиках, сексе, самоидентификации, психологических травмах, соцсетях, любви и дружбе, рассказанная семнадцатилетней наркоманкой Ру (Зендая). А чего ещё можно ждать от HBO?

Вместе с Зендаей безобразием будут заниматься Сторм Рейд («Излом времени»), Эрик Дэйн («Зачарованные»), Мод Апатоу, Брайан Брадли, Ангус Клауд, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Ника Кинг, Хантер Шафер и Сидни Суини («Рассказ служанки»).

Пилот по сценарию Сэма Левинсона («Лжец, Великий и Ужасный») срежиссирует Августин Фриззелл («Пит и его дракон»). Оба также выступят исполнительными продюсерами наряду с создателями оригинального израильского сериала, лёгшего в основу проекта. Производством займётся A24 Television.