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Первоисточники: www.comingsoon.netwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Канал FX гарантировал сериалу «Атланта» третий сезон

Кабельный канал FX официально заявил о продлении на третий сезон сериала «Атланта» — музыкальная комедийная драма за авторством мастера на все руки Дональда Гловера («Сообщество», «Хан Соло: Звёздные войны. Истории») вернётся в эфир в следующем году.

Главные герои — братья из Атланты, которых объединяет мечта прославиться в мире рэп-культуры, заявить о себе на всю страну, доказав себе и остальным, что они чего-то стоят. Однако невзирая на общую цель, у парней различные взгляды на музыку и способы на ней заработать.

В основном актёрском составе помимо Гловера, играющего главную роль, числятся Брайан Тайри Генри, Лейкит Стэнфилд и Зази Битц («Дэдпул 2»).

Шоураннером сериала выступает Пол Симмс («Девчонки», «Развод»); он же значится в команде исполнительных продюсеров, где помимо него присутствуют Дональд Гловер, Стивен Гловер, Дайян Макганигл и Хиро Мурай.

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Атланта
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