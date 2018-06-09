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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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HBO работает над пилотом приквела «Игры престолов»

Премьера финального сезона «Игры престолов» всё ближе, а значит, самое время браться за некогда обещанные спин-оффы. Кабельный канал HBO официально запустил в разработку пилотный эпизод пока безымянного эпического фэнтези по вселенной «Песни Льда и Пламени».

Сюжет не раскрывают. Известно лишь, что потенциальный сериал будет приквелом — его действия развернутся в Век Героев, за десять тысяч лет до основных событий саги. Эта многовековая эпоха в истории Вестероса началась после заключения пакта между первыми людьми и детьми леса.

Над текстом первого эпизода поработали автор литературного первоисточника Джордж Мартин и киносценарист, а также шоураннер проекта Джейн Голдман («Звёздная пыль», «Kingsman: Секретная служба»). Оба войдут в команду исполнительных продюсеров будущего сериала наряду с Винсом Джерардисом и Дэниелом Зелманом («Схватка»).

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Игра престолов
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