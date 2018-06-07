За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix решил помучить бедных школьников подольше, продлив сериал «13 причин почему» на третий сезон. Один из самых популярных проектов стримингового гиганта, освещающий злободневные темы в среде подростков, остаётся предметом активного обсуждения в сети. По данным агентства Nielsen, количество просмотров первого эпизода продолжения за три дня достигло 6 млн.

Подростковая драма по одноимённому роману Джея Эшера повествует о школьнике Клэе Дженсене, пытающемся разгадать тайну самоубийства одноклассницы Ханны Бэйкер. Разобраться в произошедшем парню помогут тринадцать аудиокассет, записанных девушкой перед смертью. Во втором сезоне главный герой выясняет, что беды местных школьников не ограничиваются трагическими событиями, связанными с Ханной.

В сериале снимаются Дилан Миннетт, Кэтрин Лэнгфорд, Кейт Уолш, Брайан Д’Арси Джеймс, Дерек Люк, Брэндон Флинн, Джастин Прентис, Алиша Боэ, Кристиан Наварро, Томми Дорфман и другие. Уже известно, что Лэнгфорд к роли Ханны в третьем сезоне не вернётся.

Сценарист первой телеглавы Брайан Йорки числится шоураннером второго и третьего сезонов. За производство отвечают Paramount Pictures и Anonymous Content. Съёмки начнутся позднее в этом году. Третий сезон сериала «13 причин почему» будет состоять из тринадцати серий и вернётся на телеэкраны в следующем году.