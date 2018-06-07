Потоковый сервис Netflix решил помучить бедных школьников подольше, продлив сериал «13 причин почему» на третий сезон. Один из самых популярных проектов стримингового гиганта, освещающий злободневные темы в среде подростков, остаётся предметом активного обсуждения в сети. По данным агентства Nielsen, количество просмотров первого эпизода продолжения за три дня достигло 6 млн.
Подростковая драма по одноимённому роману Джея Эшера повествует о школьнике Клэе Дженсене, пытающемся разгадать тайну самоубийства одноклассницы Ханны Бэйкер. Разобраться в произошедшем парню помогут тринадцать аудиокассет, записанных девушкой перед смертью. Во втором сезоне главный герой выясняет, что беды местных школьников не ограничиваются трагическими событиями, связанными с Ханной.
В сериале снимаются Дилан Миннетт, Кэтрин Лэнгфорд, Кейт Уолш, Брайан Д’Арси Джеймс, Дерек Люк, Брэндон Флинн, Джастин Прентис, Алиша Боэ, Кристиан Наварро, Томми Дорфман и другие. Уже известно, что Лэнгфорд к роли Ханны в третьем сезоне не вернётся.
Сценарист первой телеглавы Брайан Йорки числится шоураннером второго и третьего сезонов. За производство отвечают Paramount Pictures и Anonymous Content. Съёмки начнутся позднее в этом году. Третий сезон сериала «13 причин почему» будет состоять из тринадцати серий и вернётся на телеэкраны в следующем году.