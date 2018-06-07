Автор «Лунного света» снимет сериал про рабство для Amazon

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Подаривший миру «Лунный свет» Барри Дженкинс продолжит углубляться в чрезвычайно популярную нынче «чёрную» тематику и снимет мини-сериал «Подземная железная дорога» (The Underground Railroad), теперь уже официально получивший зелёный свет от Amazon.

В центре драмы, основанной на одноимённом романе-бестселлере Колсона Уайтхеда, молодая рабыня по имени Кора c хлопковой плантации в Джорджии. Переживая период взросления и будучи изгоем даже среди своих, девушка в полной мере испытывает на себе все тяготы неволи. Когда раб-новобранец из Вирджинии рассказывает ей о подземной железной дороге — тайной сети тоннелей, связывающей южные штаты с Севером, — они решают рискнуть всем и сбежать.

Хитроумный Amazon приобрёл права на экранизацию книги ещё в прошлом марте — за месяц до получения её автором Пулитцеровской премии. Ранее щедро обласканное критиками детище Уайтхеда стало победителем Национальной книжной премии и удостоилось чести стать выбором книжного клуба Опры.

Дженкинс срежиссирует все одиннадцать эпизодов сериала, а также поучаствует в написании сценария. Производством займётся его студия PASTEL совместно с Plan B.