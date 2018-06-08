Джеймс Макэвой снимется в экранизации «Тёмных начал»

Восьмисерийная экранизация фэнтези-трилогии Филипа Пулмана «Тёмные начала» пополнила свой актёрский состав — в проект канала BBC One записался не кто иной, как Джеймс Макэвой («Сплит»). На пару с ним в сериале поучаствует Кларк Питерс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Главная героиня истории — юная сирота Лира (Дафни Кин), живущая в мире науки, религии и магии. В первой книге «Северное сияние» Лира, отправившись на поиски похищенного друга, раскрывает зловещий заговор и пытается разгадать загадку феномена под названием «Пыль». В романе «Чудесный нож» к Лире в её приключениях присоединяется юный Уилл — владелец ножа, прорезающего окна между мирами. В третьем томе «Янтарный телескоп» главная героиня узнаёт правду о своих родителях и предсказанной судьбе. Вдобавок они с Уиллом участвуют в грандиозной битве с ангелами.

Макэвой перевоплотится в лорда Азриэла — отца Лиры Белаквы, путешественника и исследователя, уважаемого члена британской аристократии. В кинопостановке 2007 года персонажа сыграл Дэниел Крэйг. Питерс сыграет человека, воспитавшего Лиру.

Адаптацией литературного первоисточника занимается Джек Торн («Чудо»), а режиссировать будет Том Хупер («Король говорит!»). Пулман выходит в команду исполнительных продюсеров сериала. Съёмки под руководством производственной студии Bad Wolf Productions начнутся в этом году и будут проходить в Уэльсе.