 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Ноль кадров в секунду. Выпуск 216: Критичные души Fallout 76 — тизер Лучшее аниме зимы 2018 — голосование Ранобэ Sword Art Online: Российское издание Анонсировано продолжение S.T.A.L.K.E.R.
1
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
 
Первоисточник: www.digitalspy.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Netflix готовит третий сезон анимационного фэнтези Castlevania

Второй сезон мультсериала Castlevania пока даже не обзавёлся датой премьеры (хотя известно, что восемь свежих серий выйдут летом), а вот Ричард Армитедж, озвучивающий главного героя Тревора Бельмонта, уже рассказал о подготовке к работе над третьим сезоном. Официального подтверждения от Netflix пока нет, но оно, надо полагать, не за горами.

События мрачного средневекового фэнтези по культовой игре Dracula's Curse разворачиваются в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Восточной Европе разбушевался граф Дракула, и последний выживший из клана валашских изгнанников, обзаведшись неожиданными союзниками, готовится вступить в смертельную битву с могущественным злом.

Уоррен Эллис («Железный человек 3», мультсериал «Лига справедливости») выступает сценаристом и исполнительным продюсером проекта наряду с Ади Шанкаром («Судья Дредд», The Punisher: Dirty Laundry, Venom: Truth in Journalism и Power/Rangers), Кевином Колдом и Фредом Сейбертом. Производством занимается Frederator Studios.

1 Обсудить
Темы
 
Castlevania
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия и отзывы на сериал «Castlevania»
 
Ади Шанкар готовит мультсериал по Castlevania
 
Castlevania — тизер

Тоже интересно

 
BBC Studios планирует экранизировать «Плоский мир» Терри Пратчетта
 
Кино Подкаст на колёсах. Выпуск 34: «007: Спектр»
 
Кино «Меч короля Артура» — финальный трейлер
 
Кино Последние новости «Чужого: Завета»: гигантские декорации и реальные инопланетяне
 
Кино Рецензия на фильм «Саранча»
 
Кино Подкаст на колёсах. «Звёздные войны: Последние джедаи»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
М.Видео раскрыла самые продаваемые игры для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch в России за первый квартал 2018 года, консольный рынок растетОдному из новых проектов Respawn Entertainment уделят время на конференции EA Play 2018E3 2018 уже скоро начнется! Запомните расписание и следите за новостямиShadow of the Tomb Raider - Eidos Montreal прокомментировала процесс разработки игры и трудности при создании нового IPCode Vein - Bandai Namco посвятила новые ролики вдохновленного Dark Souls ролевого экшена двум персонажам
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика