Netflix готовит третий сезон анимационного фэнтези Castlevania

Второй сезон мультсериала Castlevania пока даже не обзавёлся датой премьеры (хотя известно, что восемь свежих серий выйдут летом), а вот Ричард Армитедж, озвучивающий главного героя Тревора Бельмонта, уже рассказал о подготовке к работе над третьим сезоном. Официального подтверждения от Netflix пока нет, но оно, надо полагать, не за горами.

События мрачного средневекового фэнтези по культовой игре Dracula's Curse разворачиваются в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Восточной Европе разбушевался граф Дракула, и последний выживший из клана валашских изгнанников, обзаведшись неожиданными союзниками, готовится вступить в смертельную битву с могущественным злом.

Уоррен Эллис («Железный человек 3», мультсериал «Лига справедливости») выступает сценаристом и исполнительным продюсером проекта наряду с Ади Шанкаром («Судья Дредд», The Punisher: Dirty Laundry, Venom: Truth in Journalism и Power/Rangers), Кевином Колдом и Фредом Сейбертом. Производством занимается Frederator Studios.