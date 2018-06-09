Рут Уилсон сыграет одну из главных ролей в «Тёмных началах»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Не прошло и суток, а многосерийные «Тёмные начала» от телеканала BBC One хвастаются очередным пополнением — в актёрский состав сериала вслед за Джеймсом Макэвоем записалась Рут Уилсон («Лютер»).

Главная героиня знаменитой фэнтези-трилогии Филипа Кларка — юная сирота Лира (Дафни Кин), живущая в мире науки, религии и магии. В книге «Северное сияние» Лира, отправившись на поиски похищенного друга, раскрывает зловещий заговор и пытается разгадать загадку феномена под названием «Пыль». В романе «Чудесный нож» к Лире присоединяется юный владелец волшебного ножа Уилл. В «Янтарном телескопе» главная героиня узнаёт правду о своих родителях, а ещё они с Уиллом участвуют в грандиозной битве с ангелами.

Уилсон сыграет одного из главных персонажей трилогии — Марису Колтер, мать Лиры и бывшую возлюбленную лорда Азриэла (Макэвой). В киноэкранизации 2007 года её партию исполнила Николь Кидман.

Восьмисерийной адаптацией литературного первоисточника занимается Джек Торн («Чудо»), а режиссировать берётся Том Хупер (««/m/Король говорит!»»). Пулман числится в команду исполнительных продюсеров. Съёмки под началом производственной студии Bad Wolf Productions начнутся в ближайшее время и будут проходить в Уэльсе.