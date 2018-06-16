Netflix спас «Люцифера» от закрытия

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Помощь пришла, откуда не ждали, — не иначе как растроганный масштабной кампанией #SaveLucifer в соцсетях потоковый сервис Netflix спас сериал «Люфицер», заказав съёмки четвёртого сезона. В мае телеканал FOX решил расстаться с проектом из-за неумолимо снижающихся рейтингов.

Инфернальный процедурал крайне поверхностно основан на одноимённой серии комиксов Нила Геймана от издательства Vertigo (DC Сomics). Главный герой — заскучавший у себя в аду Люцифер Морнингстар (Том Эллис), который решает перебраться в Лос-Анджелес, где открывает бар и в силу разных причин и внезапного приступа альтруизма начинает помогать полиции в расследовании преступлений.

Наряду с Эллисом в сериале задействованы Лорен Джерман, Д.Б. Вудсайд, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер, Эйми Гарсиа и Том Уэллинг.

Исполнительными продюсерами проекта числятся Джерри Брукхаймер, Джонатан Литман, Илди Модрович, Джо Хендерсон, Шери Элвуд и КристиЭнн Рид. Производство возглавляют Warner Bros. Television и Jerry Bruckheimer Television.