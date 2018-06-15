«Грешница» — трейлер второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Второй сезон детективной антологии «Грешница» разжился полноценным трейлером. Недавно стало известно, что сериал вернётся в эфир кабельного канала USA Network 1 августа. Новое дело, новые тайны, новый подозреваемый — тринадцатилетний мальчик.

Восьмисерийное продолжение возвращает детектива Гарри Эмброуза (Билл Пуллман) на малую родину — в провинциальный городок вблизи Нью-Йорка, где ему предстоит расследовать необычное и шокирующее преступление: мальчик без каких-либо видимых причин отравил собственных родителей. Пытаясь разобраться в произошедшем, Эмброуз не находит понимания у местных — старые знакомые всеми правдами и неправдами пытаются защитить свои тайны.

Помимо Пуллмана во втором сезоне снимаются Кэрри Кун, Натали Пол, Ханна Гросс, Элиша Хениг и другие.

Сценарист первого сезона Дерек Саймондс выступает шоураннером продолжения и исполнительным продюсером наряду с Джессикой Бил, Мишель Пёрпл, Чарли Гоголаком, Брэдом Уинтерсом и режиссёром сериала Антонио Кампосом. Производство курирует Universal Cable Productions.