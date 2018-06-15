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Showtime заказал съёмки биржевой комедии «Чёрный понедельник»

Комедийный пилот проекта Ball Street получил одобрение от кабельного канала Showtime на съёмки 10-серийного первого сезона, правда, под другим названием — сериал переименовали в «Чёрный понедельник» (Black Monday).

Получасовая комедия рассказывает о знаменитом «чёрном понедельнике» 19 октября 1987 года — крупнейшем обвале фондового рынка в истории США. Настало время узнать, кто именно виноват в разразившейся катастрофе. Это история о неудачниках, крайне неосмотрительно приглашённых в элитный клуб Уолл-стрит и умудрившихся пустить под откос мировую финансовую систему.

Актёрский состав возглавляют Дон Чидл («Обитель лжи»), Эндрю Рэннеллс («Девчонки») и Реджина Холл («Белая ворона»). Также в сериале снимаются Пол Шир, Яшер Лестер, Майкл Джеймс Скотт, Юджин Кордеро и другие.

Пилотный эпизод сняли Сет Роген и Эван Голдберг по сценарию шоураннеров проекта Дэвида Каспе («Счастливый конец») и Джордана Кэхэна («Девушка моего лучшего друга»). Все четверо выступают исполнительными продюсерами сериала. Производством занимаются Sony Pictures TV Studios. Премьера состоится в следующем году.

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Чёрный понедельник
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Showtime заказал съёмки биржевой комедии «Чёрный понедельник»

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