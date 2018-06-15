Showtime заказал съёмки биржевой комедии «Чёрный понедельник»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Комедийный пилот проекта Ball Street получил одобрение от кабельного канала Showtime на съёмки 10-серийного первого сезона, правда, под другим названием — сериал переименовали в «Чёрный понедельник» (Black Monday).

Получасовая комедия рассказывает о знаменитом «чёрном понедельнике» 19 октября 1987 года — крупнейшем обвале фондового рынка в истории США. Настало время узнать, кто именно виноват в разразившейся катастрофе. Это история о неудачниках, крайне неосмотрительно приглашённых в элитный клуб Уолл-стрит и умудрившихся пустить под откос мировую финансовую систему.

Актёрский состав возглавляют Дон Чидл («Обитель лжи»), Эндрю Рэннеллс («Девчонки») и Реджина Холл («Белая ворона»). Также в сериале снимаются Пол Шир, Яшер Лестер, Майкл Джеймс Скотт, Юджин Кордеро и другие.

Пилотный эпизод сняли Сет Роген и Эван Голдберг по сценарию шоураннеров проекта Дэвида Каспе («Счастливый конец») и Джордана Кэхэна («Девушка моего лучшего друга»). Все четверо выступают исполнительными продюсерами сериала. Производством занимаются Sony Pictures TV Studios. Премьера состоится в следующем году.