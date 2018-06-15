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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Второй сезон «Звёздного пути: Дискавери» лишился шоураннеров

Отголоски производственного хаоса первого сезона «Звёздного пути: Дискавери» докатились до второго — в команде очередные перестановки. Гретхен Дж. Берг и Аарон Харбертс, возглавившие проект после исхода Брайана Фуллера, освобождены от должностей шоураннеров. Нынче творческий процесс курирует исполнительный продюсер и сценарист сериала Алекс Куртцман («Грань», «Сонная Лощина»). О кадровой ротации сообщил один из продюсеров CBS TV Studios.

В подробности вдаваться не стали, но источники заявляют, что смена шоураннеров не имеет отношения к творческим разногласиям — их не было. Решались некие оперативные вопросы.

«Дискавери» — свежая глава культового франчайза, повествующая об экипаже одноимённого космолёта, бороздящего межзвёздные просторы. В экспедициях команда подвергается многочисленным испытаниям на прочность. Под командованием капитана судна Гэбриела Лорки (Джейсон Айзекс) некоторое время служит главная героиня истории — воспитанная вулканцами землянка Майкл Бёрнем (Соникуа Мартин-Грин).

Помимо Мартин-Грин и Айзекса в сериале снимаются Даг Джонс, Энтони Рэпп, Мишель Йео, Шазад Латиф, Мэри Вайсман, Мэри Чиффо, Джеймс Фрейн, Энсон Маунт и другие.

Производственный процесс, возглавляемый CBS Television Studios, Secret Hideout, Living dead Guy Productions и Roddenberry Entertainemtn, добрался до пятого эпизода продолжения, но скоро съёмочная команда уйдёт в запланированный короткий отпуск. Премьера второго сезона по-прежнему запланирована на следующий год.

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Темы
 
Звёздный путь: Дискавери
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