«Телохранитель» — тизер

Король Севера превратился в высококвалифицированного охранника. Телеканал BBC One обнародовал тизер шестисерийного мини-сериала «Телохранитель» с Ричардом Мэдденом и Кили Хоуз в главных ролях. Даты премьеры у драмы пока нет.

Дэвид Бадд (Мэдден) — ветеран войны и офицер управления безопасности, обеспечивающий сохранность членов королевской семьи и правительства Великобритании. Ему поручена охрана министра внутренних дел Джулии Монтегю (Хоуз). Бадд оказывается в непростом положении — его убеждения кардинально отличаются от взглядов той, кого ему предстоит защищать. Так из телохранителя он может превратиться в главную угрозу.

В актёрский состав проекта вошли Джина Макки, Софи Рандл, Винсент Франклин и Роуэна Кинг. Создатель и сценарист — Джед Миркурио; он же числится исполнительным продюсером наряду с Саймоном Хитом и Элизабет Килгаррифф («Страйк», «Лютер»). В режиссёрах — Джон Стриклэнд («Мушкетёры») и Томас Винсент.