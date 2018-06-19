«Ходячие мертвецы» живее всех живых и осенью вернутся в эфир канала AMC с девятым сезоном. Ни падающие рейтинги, ни исход основного актёрского состава не мешают сериалу потихоньку плестись дальше. И если кто-либо из поклонников зомби-триллера огорчился недавним известиям об уходе из проекта исполнителя центральной роли Эндрю Линкольна, им авторы проекта спешат подсластить горькую пилюлю новостью о возвращении в историю старого знакомого — гостевую роль в девятом сезоне сыграет Джон Бернтал (сериал «Каратель», фильмы «Малыш на драйве», «Ярость»).

Да, Шейн Уолш вновь появится во вселенной «Ходячих». Вернуться в повествование во плоти персонаж по понятным причинам не может, зато как воспоминание или галлюцинация — вполне. Скорее всего, появление Уолша будет связано с финальными сценами Рика Граймса. Как-никак, в прошлой жизни они были коллегами и лучшими друзьями. AMC пока никак не комментирует информацию о появлении Бернтала в сериале.

Шоураннером девятого сезона зомби-триллера по мотивам культового комикса Роберта Киркмана назначена сценарист Анджела Канг, работавшая над сериалом со второго сезона.