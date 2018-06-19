 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
Новости аниме — лучшее за неделю Hitman 2 — анонс, дата выхода, трейлеры Ноль кадров в секунду. Выпуск 216: Критичные души Fallout 76 — тизер Battlefield 5 — дата выхода, трейлер, детали
5
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Джон Бернтал погостит в девятом сезоне «Ходячих мертвецов»

«Ходячие мертвецы» живее всех живых и осенью вернутся в эфир канала AMC с девятым сезоном. Ни падающие рейтинги, ни исход основного актёрского состава не мешают сериалу потихоньку плестись дальше. И если кто-либо из поклонников зомби-триллера огорчился недавним известиям об уходе из проекта исполнителя центральной роли Эндрю Линкольна, им авторы проекта спешат подсластить горькую пилюлю новостью о возвращении в историю старого знакомого — гостевую роль в девятом сезоне сыграет Джон Бернтал (сериал «Каратель», фильмы «Малыш на драйве», «Ярость»).

Да, Шейн Уолш вновь появится во вселенной «Ходячих». Вернуться в повествование во плоти персонаж по понятным причинам не может, зато как воспоминание или галлюцинация — вполне. Скорее всего, появление Уолша будет связано с финальными сценами Рика Граймса. Как-никак, в прошлой жизни они были коллегами и лучшими друзьями. AMC пока никак не комментирует информацию о появлении Бернтала в сериале.

Шоураннером девятого сезона зомби-триллера по мотивам культового комикса Роберта Киркмана назначена сценарист Анджела Канг, работавшая над сериалом со второго сезона.

5 Обсудить
Темы
 
Ходячие мертвецы
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Девятый сезон «Ходячих мертвецов» может стать последним для Эндрю Линкольна
 
MTV надумал снять художественный сериал об Эон Флакс
 
Джон Бернтал погостит в девятом сезоне «Ходячих мертвецов»

Тоже интересно

 
Кино Первые сборы фильма «Защитники»
 
Кино «Великая стена» — второй трейлер
 
Кино Первые сборы «Изгоя-один» в Америке и России
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 175: Превращение в дебила
 
КиноИгры Режиссёру Шону Леви уже присоветовали всех похожих актёров на роль Дрейка
 
Тизер шестого сезона сериала «Игра престолов»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
MechWarrior 5: Mercenaries перенесен на 2019 год, разработчики назвали причинуDeath Stranding - Хидео Кодзима прокомментировал вопросы о привлечении к игре большого числа знаменитых актеровResident Evil 2 - разработчики рассказали о переработанной камере и сюжетных кампаниях за Леона и КлэрDragon Ball FighterZ - Bandai Namco обьявила дату выхода версии для Nintendo SwitchWarriors Orochi 4 - Koei Tecmo огласила дату релиза игры на Западе, опубликован новый трейлер
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика