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«Лютер» — тизер пятого сезона

Канал BBC One опубликовал первое видео пятого сезона «Лютера». Ролик полностью оправдывает звание тизера — помимо хмурого, измотанного Джона Лютера в исполнении Идриса Эльбы в кадре пока ничего и никого нет. Впрочем, и этого достаточно, чтобы с нетерпением ждать возвращения проекта на экраны.

Помимо Эльбы в продолжении мрачной истории о буднях матёрого лондонского сыщика снимаются Рут Уилсон, Вунми Моссаку, Дермот Краули, Майкл Смайли, Патрик Мэлахайд и другие.

Четырёхсерийный пятый сезон снял Джейми Пэйн («Алиенист») по сценарию бессменного автора проекта Нила Кросса. Продолжение остросюжетной детективной драмы пока не обзавелось датой выхода.

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Видео Лютер
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