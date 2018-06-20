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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Amazon работает над мультсериалом по комиксу «Неуязвимый»

Amazon Studios запустила в производство восьмисерийный первый сезон анимационного сериала «Неуязвимый». Проект является экранизацией одноимённого комикса Роберта Киркмана («Ходячие мертвецы»), а также художников Кори Уокера и Райана Оттли. Серия из 144 частей стартовала в 2003 году, а последний выпуск вышел в этом феврале.

Супергеройский анимационный сериал для взрослых по событиям из вселенной Image Comics рассказывает о Марке Грэйсоне — обычном подростке и сыне величайшего супергероя на планете. Однако отпраздновав своё семнадцатилетие, Марк и сам обретает сверхспособности. По словам создателей, сериал, насыщенный саспенсом, экшеном и эмоциями, сосредоточится на темах дружбы, человечности и любви.

Шоураннером проекта назначили Саймона Рассиопу («Юные титаны»); он же выступает исполнительным продюсером наряду с Киркманом, Дэвидом Алпертом («Ходячие мертвецы») и Кэтрин Виндер («Звёздные войны: Войны клонов»).

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Amazon работает над мультсериалом по комиксу «Неуязвимый»

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