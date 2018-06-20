Алекс Куртцман и CBS готовятся расширять вселенную «Звёздного пути»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Алекс Куртцман («Грань», «Спасение»), после увольнения Гретхен Дж. Берг и Аарона Харбертса единолично возглавивший производство второго сезона «Звёздного пути: Дискавери», расширяет сотрудничество с CBS TV Studios. Сценарист и продюсер подписал пятилетний контракт со студией, который предусматривает расширение вселенной «Звёздного пути». Стоимость договора составляет $ 25–30 млн.

В ближайшие несколько лет под чутким руководством Куртцмана закрома культового научно-фантастического франчайза планируется пополнить несколькими телепроектами для эфирных и кабельных каналов, а также потоковых сервисов. Речь идёт о сериалах, мини-сериалах и анимационных постановках.

Поговаривают, первым на очереди является восьмисерийный мини-сериал — спин-офф «Дискавери». Или же речь идёт о проекте, посвящённом знаменитому капитану Пикару в исполнении бессменного Патрика Стюарта. Он возглавлял экипаж корабля «Энтерпрайз» в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение».

Более подробную информацию пресса надеется получить во время ежегодного фестиваля Comic Con в июле.