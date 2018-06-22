«Дорогие белые» получили от Netflix третий сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix продлил сериал «Дорогие белые» на третий сезон, который покажет в следующем году.

Сатирическая драмеди, основанная на одноимённой полнометражной картине Джастина Симиена, рассказывает о событиях, развернувшихся в престижном американском колледже, который входит в знаменитую Лигу плюща. В центре истории — группа студентов-афроамериканцев, которым приходится иметь дело с социальной несправедливостью, предрассудками, отсутствием политкорректности и активизмом.

В основном актёрском составе значатся Логан Браунинг, Брэндон Пи Белл, Антойнетт Робертсон, Дерон Хортон, Джон Патрик Амедори, Эшле Блейн Физерсон и Марке Ричардсон.

Симиен значится создателем сериала, а шоураннером выступает Иветт Ли Боузер («Черноватый»). В исполнительных продюсерах Стефани Аллейн и Джулия Лебедев. Производством занимается Lionsgate TV.