 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
КГ играет: Hotline Miami 2: Wrong Number, часть 5 Новости игр — лучшее за неделю Интервью с авторами Atomic Heart Anthem — дата выхода, детали, геймплей, трейлер Assassin’s Creed Odyssey — анонс и тизер
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Дорогие белые» получили от Netflix третий сезон

Потоковый сервис Netflix продлил сериал «Дорогие белые» на третий сезон, который покажет в следующем году.

Сатирическая драмеди, основанная на одноимённой полнометражной картине Джастина Симиена, рассказывает о событиях, развернувшихся в престижном американском колледже, который входит в знаменитую Лигу плюща. В центре истории — группа студентов-афроамериканцев, которым приходится иметь дело с социальной несправедливостью, предрассудками, отсутствием политкорректности и активизмом.

В основном актёрском составе значатся Логан Браунинг, Брэндон Пи Белл, Антойнетт Робертсон, Дерон Хортон, Джон Патрик Амедори, Эшле Блейн Физерсон и Марке Ричардсон.

Симиен значится создателем сериала, а шоураннером выступает Иветт Ли Боузер («Черноватый»). В исполнительных продюсерах Стефани Аллейн и Джулия Лебедев. Производством занимается Lionsgate TV.

+ Обсудить
Темы
 
Дорогие белые
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Дорогие белые» — трейлер, который взбесил интернет
 
«Новые воины» Marvel определились с актёрским составом: Девушкой-белкой станет Милана Вайнтруб
 
Новые сериалы 24–30 апреля

Тоже интересно

 
Кино Студия Warner Bros. планирует полную реструктуризацию DC Films
 
Кино «Звёздные войны: Последние джедаи» — промо-арт
 
Кино «Геошторм» — первый трейлер
 
Кино Трейлер фильма «Хардкор»
 
Кино Трейлер фильма «Гордость, предубеждение и зомби»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 172: Звезда и ослик
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Red Dead Redemption 2 - в портфолио одного из разработчиков было замечено упоминание PC-версии игрыCyberpunk 2077 - разработчики рассказали о доступном транспорте и свободе перемещения по мируOverkill's The Walking Dead - представлены новые скриншоты шутераDying Light 2 - разработчики рассказали, какой из технических аспектов является для них наиболее приоритетнымThe Last of Us Part II - Нила Дракманна не волнует критика гомофобов
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика