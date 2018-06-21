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Джейсон Риттер получил ключевую роль в фантастической драме «Растя Диона» от Netflix

В прошлом октябре Netflix заказал съёмки 10-серийной научно-фантастической драмы «Растя Диона» (Raising Dion) на основе одноимённой короткометражки и комикса Денниса Лью. Процесс кастинга уже запущен, и одну из главных ролей в сериале получил Джейсон Риттер («Кевин (вероятно) спасает мир»).

Это история о темнокожей матери-одиночке Николь Риз, после гибели мужа Марка (Майкл Б. Джордан) растящей малолетнего сына Диона. Рутинные семейные хлопоты осложняются тем, что мальчик обладает целым набором изменчивых сверхспособностей: от превращения в невидимку до метания файерболов. На плечи Николь ложится дополнительная ответственность — сохранить суперсилы Диона в тайне. В этом ей помогает бывший коллега и лучший друг мужа по имени Пэт — его-то и сыграет Риттер. Обаятельный и успешный Пэт — зачитывающийся комиксами блестящий молодой учёный, для которого Николь и её сын стали самой настоящей семьёй.

Сценарием занимается шоураннер проекта Кэрол Барби («Иерихон»), она же выступает исполнительным продюсером наряду с Джорданом («Чёрная Пантера»), Майклом Грином («Американские боги»), Чарльзом Д. Кингом и Лью, взявшемся режиссировать сериал.

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Растя Диона
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