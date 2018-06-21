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«Методом проб и ошибок» — трейлер второго сезона

Murder board! Murder board! Телеканал NBC опубликовал полноценный трейлер второго сезона мокьюментари «Методом проб и ошибок». На скамье подсудимых — гламурная светская львица местного пошиба, чью принадлежность к вампирам защита не исключает. Комедийная юридическая антология вернётся на телеэкраны 19 июля.

Главная героиня продолжения — Лавиния Пек-Фостер (Кристин Ченовет), первая леди Ист Пека и самопровозглашённая гранд-дама. Эксцентричная наследница, славящаяся яркими нарядами, огромными шляпами и лысой кошкой по кличке Пушистик, обращается за помощью к Джошу Сигалу (Николас Д’Агосто), когда её мужа Эдгара обнаруживают упакованным в чемодан в багажнике её автомобиля.

Наряду с Ченовет и Д'Агосто в основном актёрском составе числятся Джейма Мейс, Стивен Бойер, Шерри Шеперд и Криста Родригес.

Джефф Астроф и Мэтт Миллер являются сценаристами и исполнительными продюсерами проекта наряду с режиссёром Джеффри Блитцем («Парки и зоны отдыха», «Офис»). Производство на контроле у Warner Bros. Television, Barge Productions и Good Session Productions.

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