За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Элизабет Дебики («Ночной администратор») внесёт разнообразие в сплошь афроамериканский состав антологии ужасов «Страна Лавкрафта» от Джордана Пила и Дж.Дж. Абрамса. Вместе с ней ключевые роли в многообещающем проекте HBO получили Кортни Б. Вэнс («Американская история преступлений») и Онжаню Эллис («Куантико», «Менталист»). Ранее к хоррор-антологии присоединились Джерни Смоллет-Белл, Джонатан Мэйджерс и Вунми Моссаку.

В центре повествования — Аттикус Блэк (Мэйджерс), вместе с подругой Летишей (Смоллетт-Белл) и дядей Джорджем (Вэнс) отправившийся в опасное дорожное путешествие по Америке 1950-х на поиски пропавшего отца. Так начинается борьба за выживание — одолеть придётся не только расистов, но и жутких монстров Говарда Лавкрафта.

Дебики досталась роль Кристины Брайтвайт — единственной дочери лидера тайного общества «Сыны Адама», готовой на всё ради уважения отца и преисполненной решимости проложить свой путь к власти.

Сценарий напишет Миша Грин («Подземка») на основе одноимённого романа Мэтта Раффа 2016 года. В исполнительных продюсерах помимо Пила, Абрамса и Грин значатся Бен Стефенсон, Дэвид Ноллер и Ян Деманж, который срежиссирует первый эпизод.