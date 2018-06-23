Телеовощи. Выпуск 235: Секс-культ

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:39 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:02:12 —
|Новости
|00:36:14 —
|Отвечаем на вопросы
|00:44:15 —
|«Йеллоустоун» — 1x01 (премьера)
|00:55:10 —
|«Странный ангел» — 1x01 (премьера)
|01:08:32 —
|«12 обезьян» — 4x01—03 (премьера сезона)
|01:28:16 —
|«Кондор» — 1x02
|01:42:03 —
|«Мир Дикого запада» — 2x09
|01:58:23 —
|«Майя» — 1x03
|02:27:31 —
|«Супергёрл» — 3x09 (впечатления Юрия)
|02:32:43 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 3x22 (впечатления Льва)
|02:43:04 —
|«Звёздный путь» — 1x28 (впечатления Юрия)
|02:56:27 —
|Благодарим наших спонсоров
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