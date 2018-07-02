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«Имя мне — ночь» — трейлер

Кабельный канал TNT выкатил атмосферный трейлер мини-сериала «Имя мне — ночь». Точной датой выхода проект пока не обзавёлся, но уже известно, что премьера состоится в январе.

Шестисерийный детективный триллер по автобиографии Фауны Ходел расскажет трагическую историю её жизни. Мать бросила новорождённую на попечении темнокожей уборщицы казино. Пытаясь разузнать о своём прошлом, юная Фауна (Индиа Айсли) выходит на след известного голливудского гинеколога Джорджа Ходела, предположительно причастного к зверскому убийству актрисы Элизабет Шорт. История о Ходеле успела перечеркнуть доброе имя и карьеру репортёра Джея Синглтери (Крис Пайн), однако обстоятельства вынуждают его вновь взяться за это дело.

Помимо Пайна и Айсли в актёрский состав вошли Джефферсон Мэйс, Юл Васкес, Джастин Корнуэлл, Дилан Смит, Джей Полсон и Голден Брукс.

Сценарий написали Сэм Шеридан («Спецназ») и Моника Белецки («Фарго», «Оставленные»). Первый и второй эпизоды сняла Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина»). Исполнительным продюсером проекта наряду с Дженкинс и Пайном значится Майкл Шугар («13 причин почему»). Производство курирует Studio T.

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Видео Имя мне — ночь
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