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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Джуд Лоу и Джон Малкович сыграют во втором сезоне «Молодого Папы»

О втором сезоне «Молодого Папы» Паоло Соррентино ничего не было слышно больше года, однако тут проект напомнил о себе новостями кастинга — в актёрский состав продолжения записался Джон Малкович («Миллиарды»). Но что куда важнее и радостнее, Джуд Лоу таки вернётся в сериал, пусть год назад создатели это и отрицали.

Первый сезон совместного проекта HBO, Sky и Canal Plus рассказывает о жизни вымышленного Папы Римского Пия XIII (Лоу), первого в истории итало-американского понтифика. В миру известный под именем Ленни Белардо, он человек со сложным характером и непростой судьбой. У новоизбранного Папы собственные взгляды на место Католической Церкви в мире и её неизбежные реформы. Второй сезон продолжит исследовать мир современного папства.

Как впишутся персонажи Малковича (о том, кого именно он сыграет, информации пока нет) и Лоу в новую историю, авторы не сообщают.

Сценарий пишут бессменные Умберто Контарелло и Соррентино, который также режиссирует сиквел. Съёмки под эгидой Wildside и Mediapro начнутся в ноябре в Италии.

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Молодой Папа
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