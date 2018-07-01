Новые сериалы 2–8 июля

Ещё одна спокойная летняя неделя в сериальном мире. В ближайшие семь дней нас ждёт лишь одна премьера — психологический триллер «Острые предметы» от кабельного канала HBO с Эми Адамс в главной роли. А ещё Netflix покажет второй сезон уютной костюмированной драмы «Энн» по серии романов Люси Мод Монтгомери.
Четверг, 5 июля
драма, научная фантастика
В ролях Ева-Джейн Уиллис, Эмили Беррингтон, Джемма Чан, Пикси Дейвис, Джек Дерджс, Ребекка Фронт
Создатель Сэм Винсент, Джонатан Брэкли
Третий сезон научно-фантастической драмы завершится восьмым эпизодом. Дальнейшая судьба совместного проекта британского Channel 4 и американского AMC пока неизвестна.
Пятница, 6 июля
драма, семейный
В ролях Эмибет Макналти, Джеральдин Джеймс, Р. Х. Томсон, Дэлайла Бела, Лукас Джейд Зуманн, Аймерик Джетт Монтас
Главная героиня исполненной надежды истории о взрослении — юная сирота Энн, которая невзирая на все трудности и невзгоды, стремится обрести своё место в жизни. Проведя тяжёлое детство в приюте, 13-летняя девочка по ошибке отправлена на постоянное проживание к пожилой старой деве и её брату. Благодаря своему живому воображению, недюжинному уму и доброму сердцу юная Энн преобразит жизнь своих опекунов и маленького городка, ставшего для неё настоящим домом.
драма, научная фантастика
В ролях Аманда Шулл, Кирк Асеведо, Желько Иванек, Шеннон Лучио, Аарон Стэнфорд, Ной Бин
Создатель Трэвис Фикетт, Терри Маталас
Одиннадцатый эпизод The Beginning Part 2 станет заключительным для четвёртого сезона и сериала — Syfy попрощался с проектом ещё в прошлом году.
Воскресенье, 8 июля
драма
В ролях Эми Адамс, Патриша Кларксон, Элайза Скэнлен
Журналистка Камилла Прикер после недолгого пребывания в психиатрической клинике отправляется с редакционным заданием в родной городок, где произошло убийство двух девочек. Поездка обещает стать для Камиллы тяжёлым испытанием: придётся не только иметь дело с подробностями расследования, но и по прошествии нескольких лет разлуки вновь увидеться с матерью и сводной сестрой.
комедия, драма
В ролях Мелисса Лео, Майкл Ангарано, Аль Мадригал, Эри Грейнор, Кларк Дюк, Р. Дж. Сайлер
Создатель Джим Керри
Второй сезон драмеди и мастерах стендапа завершится десятой серией под названием Lines Crossed. Канал Showtime пока не сообщал, что собирается делать с сериалом дальше.