Новые сериалы 2–8 июля

Сезон 2

CBC (CA)

Главная героиня исполненной надежды истории о взрослении — юная сирота Энн, которая невзирая на все трудности и невзгоды, стремится обрести своё место в жизни. Проведя тяжёлое детство в приюте, 13-летняя девочка по ошибке отправлена на постоянное проживание к пожилой старой деве и её брату. Благодаря своему живому воображению, недюжинному уму и доброму сердцу юная Энн преобразит жизнь своих опекунов и маленького городка, ставшего для неё настоящим домом.