Новости сериалов — лучшее за неделю

Рейтинги второго сезона «Мира Дикого Запада» оказались скромнее, чем ожидалось — видимо, сказалось отсутствие эффекта новизны.
«Манускрипт всевластия» — трейлер — дата премьеры многосерийного фэнтези пока не объявлена.
Трейлер потокового сервиса DC Universe — стриминговая платформа заработает в августе.
Ико Ювайс сыграет главную роль в фантастическом криминальном боевике от Netflix — вдобавок актёр продюсирует, руководит командой каскадёров и занимается постановкой боевых сцен.
«Паранормальный Веллингтон» — тизер-трейлер с датой выхода — многосерийный спин-офф «Реальных упырей» стартует в июле.
«Разочарование» — тизер — новый сериал Мэтта Гроунинга выйдет на Netflix в августе.
Канал FOX закрыл «Призраков» на первом сезоне — низкие рейтинги похоронили проект.
Джереми Айронс снимется в пилоте «Хранителей» от HBO — по слухам, актёру досталась ведущая роль британского аристократа.
«Судная ночь» — тизер с датой выхода — хоррор-франчайз расширяет свою вселенную за счёт сериала.
Showtime одобрил съёмки многосерийной экранизации Halo — съёмки футуристического боевика стартуют в начале следующего года.