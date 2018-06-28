Рейтинги второго сезона «Мира Дикого Запада» оказались скромнее, чем ожидалось

Второй сезон сериала-события — технотриллера «Мир Дикого Запада» — не смог добраться до рейтинговых высот первого сезона. Продолжение истории противостояния андроидов и людей зрители восприняли с заметно меньшим энтузиазмом.

Премьера второго сезона собрала у экранов 2,1 млн человек, что на 5% лучше старта сериала в позапрошлом году, однако дальше дела пошли хуже, а финал и вовсе просел: в первый вечер заключительный эпизод второго сезона посмотрело 1,6 млн человек с рейтингом 0,6 в ключевом демо «18–49 лет». Эти показатели на 30% и 40% ниже соответствующих показателей финала первого сезона. Цифровые отметки для каждого отдельного эпизода продолжения в целом ниже отметок первого на 14% в отношении общей аудитории и на 23% в ключевом демо.

Впрочем, сериал неплохо добирает за счёт отложенных просмотров на различных цифровых платформах, и средняя аудитория каждого эпизода в итоге составит около 10 млн, что совсем не повод для жалоб. Хотя и тут первый сезон сохранит лидерство — там среднее количество просмотров каждой серии составляет 13,2 млн.

Технотриллер по одноимённой кинокартине Майкла Крайтона повествует о парке развлечений будущего, населённом андроидами, неотличимыми от живых людей. Однажды в системе происходит сбой — и высокотехнологичный аттракцион для воплощения фантазий богачей превращается в поле битвы людей с роботами.

В сериале снимаются Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Джеймс Марсден, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Джимми Симпсон, Родриго Санторо, Бен Барнс, Люк Хемсворт, Клифтон Коллинз-младший и другие.

Исполнительные продюсеры и создатели сериала — Джонатан Нолан, Лиза Джой и Дж. Дж. Абрамс. В начале мая HBO продлил «Мир Дикого Запада» на третий сезон.